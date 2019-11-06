2019-11-06T12:23:44+03:00
Общество

МЧС Башкирии продлило штормовое предупреждение по сильному ветру

В республике как минимум на сутки сохранится угроза порывов до 20 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в ближайшие сутки сохранится сильный ветерВ Башкирии в ближайшие сутки сохранится сильный ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
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МЧС Башкирии продлило на сутки штормовое предупреждение по сильному ветру, порывы которого достигнут 20 метров в секунду.

По данным аварийного ведомства, с 20:00 6 ноября до 20:00 7 ноября будет облачная погода. Ночью и днем местами пройдет небольшой дождь, по северу до умеренного. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, с порывами до 20 м/с в отдельных районах республики. Ночью температура воздуха составит 0,+5 градусов, днем – +5, +10.

Утром 7 ноября на автодорогах местами возникнет дымка, видимость сократится до одного-двух километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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