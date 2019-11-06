2019-11-06T11:28:21+03:00
Общество

Бывшему борцу с коррупцией в Башкирии грозит 15 лет «строгача» за получение взятки

Ущерб от преступлений высокопоставленного полицейского составил более 7 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ущерб от действий обвиняемых составил более 7 млн рублейУщерб от действий обвиняемых составил более 7 млн рублей
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Бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии Ильнуру Юсупову грозит 15 лет колонии строго режима за получение взятки. Накануне в Уфимском районе суде завершились прения по уголовному делу.

38-летний экс-полицейский и его сообщник, 61-летний бывший глава Дмитриевского сельсовета Михаила Андреева, в зависимости от степени участия в совершении преступления обвиняются по пяти статьям: «получение взятки», «злоупотребление должностными полномочиями», «превышение должностных полномочий», «мошенничество» и «растрата».

По версии следствия, все началось в 2011 году, когда полицейский, будучи руководителем ОБЭПа по Уфимскому району, получил взятку в размере 600 тысяч рублей и снегоход стоимостью 230 тысяч рублей. Вознаграждение он «заслужил» за отказ в возбуждении уголовного дела. В том же году Юсупов «истребовал» у главы Николаевского сельсовета похозяйственные книги, в одну из которых были внесены поддельные записи о наличии у его супруги и ее матери 30 соток земли в деревни Ушаково. По стандартной коррупционной схеме участки стоимостью более 500 тысяч рублей были оформлены в собственность.

С 2014 по 2016 у Юсупова появился сообщник – родственник его супруги и глава Дмитриевского сельсовета Андреев. Вместе они вывели из муниципальной собственности 23 гектара дорогостоящей земли под Уфой. Участки были оформлены в собственность матери высокопоставленного полицейского, а затем переданы его родственникам и знакомым. Ущерб от этиех махинации превысил 1,4 млн рублей. Юсупов также оформил в собственность знакомых около 120 гектаров земли в деревне Нурлино стоимостью более 5,7 млн рублей. В совокупности ущерб от действий обвиняемых составил более 7 млн рублей.

В 2017 году, когда преступления вскрылись, полицейского уволили по представлению прокуратуры. Надзорное ведомство досрочно лишило полномочий и главу сельского поселения. Присвоенные земельные участки были возвращены в муниципальную собственность.

– Подсудимые не признали вину в совершении преступлений. Бывший сотрудник правоохранительных органов в настоящее время содержится под стражей, – пояснили в прокуратуре.

Гособвинитель предложил суду назначить экс-полицейскому наказание в виде 15 лет лишение свободы в колонии строго режима и штраф в размере 8,3 млн рублей. Экс-главе сельсовета грозит 4 года и 6 месяцев того же «строгача».

ИСТОЧНИК KP.RU

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