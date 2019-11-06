2019-11-06T10:18:17+03:00
Общество

Из бюджета Башкирии выделят 664 млн рублей на газификацию частных домов

В 2019 году власти республики потратят 64 млн
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Правительство Башкирии определилось с бюджетом на газификацию частных домов для льготных категорий гражданПравительство Башкирии определилось с бюджетом на газификацию частных домов для льготных категорий гражданФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Власти Башкирии выделят из республиканского бюджета 664 млн рублей на газификацию частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа выдачи сертификатов на газификацию будет действовать в течение четырех лет. В этом году запланировано выделить 64 млн рублей, а в последующие три года – по 200 млн.

Сертификаты могут получить граждане России, постоянно проживающие на территории Башкирии. Претенденты на льготу должны быть либо собственниками жилья, либо иметь долю в праве собственности.

Ранее «Комсомолка» писала о том, кто может получить сертификат на газификацию номиналом 60 или 100 тысяч рублей, и куда необходимо обратиться заявителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшему борцу с коррупцией в Башкирии грозит 15 лет «строгача» за получение взятки
«Эта прибавка будет заметна каждому»: Радий Хабиров пообещал увеличить зарплату бюджетникам
Уфимцы бросили на верную гибель крохотных щенков - с ними пытается выжить голодный котенок
Лазер против варикоза
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
Уфимские власти массово эвакуируют брошенные машины
Внедорожник налетел на электроопору в Башкирии: водитель скончался на месте
Инвалид из Татарстана отсидел год за двойное убийство, совершенное братьями из Башкирии
В Башкирии две недели ведут поиски 36-летнего Дмитрия Махта
Белорецкий маслосыркомбинат хотят признать банкротом
В Башкирию на несколько дней вернется тепло
День народного единства для жителя Башкирии закончился трагедией
Горожан в Башкирии напугал дикий зверь, на помощь прибыли спасатели
Уличные гонщики устроили погром в уфимском парке «Ватан»
Власти Уфы взялись за решение проблемы бездомных животных