Из бюджета Башкирии выделят 664 млн рублей на газификацию частных домов

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-06T10:18:17+03:00

Правительство Башкирии определилось с бюджетом на газификацию частных домов для льготных категорий граждан Фото: Олег ЗОЛОТО

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Власти Башкирии выделят из республиканского бюджета 664 млн рублей на газификацию частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа выдачи сертификатов на газификацию будет действовать в течение четырех лет. В этом году запланировано выделить 64 млн рублей, а в последующие три года – по 200 млн.

Сертификаты могут получить граждане России, постоянно проживающие на территории Башкирии. Претенденты на льготу должны быть либо собственниками жилья, либо иметь долю в праве собственности.

Ранее «Комсомолка» писала о том, кто может получить сертификат на газификацию номиналом 60 или 100 тысяч рублей, и куда необходимо обратиться заявителю.

ИСТОЧНИК KP.RU