Из бюджета Башкирии выделят 664 млн рублей на газификацию частных домов
Власти Башкирии выделят из республиканского бюджета 664 млн рублей на газификацию частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Программа выдачи сертификатов на газификацию будет действовать в течение четырех лет. В этом году запланировано выделить 64 млн рублей, а в последующие три года – по 200 млн.
Сертификаты могут получить граждане России, постоянно проживающие на территории Башкирии. Претенденты на льготу должны быть либо собственниками жилья, либо иметь долю в праве собственности.
Ранее «Комсомолка» писала о том, кто может получить сертификат на газификацию номиналом 60 или 100 тысяч рублей, и куда необходимо обратиться заявителю.
ИСТОЧНИК KP.RU