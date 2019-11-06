Уфимские власти массово эвакуируют брошенные машины

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-06T08:25:59+03:00

Вчера на спецстоянку доставили автохлам из Октябрьского района, на очереди – Демский

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Со вчерашнего дня уфимские власти начали массово эвакуировать брошенный, бесхозный и разобранный транспорт. Это необходимо, чтобы автохлам не препятствовал уборке и благоустройству территорий, вывозу мусора и не создавал помехи дорожному движению.

Брошенные автомобили в Уфе выявляла специальная инспекция, в состав которой входили сотрудники жилищного хозяйства администраций, центра общественной безопасности и учреждения по благоустройству и содержанию парковочных мест.

Владельцев обнаруженного автохлама заранее предупредили о предстоящей эвакуации и рекомендовали в кратчайшие сроки освободить занятые земельные участки. Часть собственников переставила неиспользуемое имущество, другие оставили все как есть. Машины последних будут перемещаться на спецстоянку.

Первый рейд по эвакуации брошенных авто прошел накануне, 5 ноября, в Октябрьском районе Башкирии, где по адресам Рыльского, 12/2 и Менделеева, 217 были изъят бесхозный транспорт.

– В Октябрьском районе необходимо эвакуировать еще 9 машин. Часть из них уже находятся на спецстоянке. Если собственник захочет забрать свою машину, то ему придется внести плату за хранение транспортного средства, а также за процедуру эвакуации, – сказал и.о. начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства по Октябрьскому району Уфы Ильгиз Ахтарьянов.

Он также добавил, что если владелец «по определенным обстоятельствам не может убрать машину», то к этой работе подключат родственников или соседей собственника.

Сегодня, 6 ноября, согласно графику, рейд по брошенным машинам пройдет в Демском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU