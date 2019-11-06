Внедорожник налетел на электроопору в Башкирии: водитель скончался на месте

СЕГОДНЯ 07:51 2019-11-06T08:02:42+03:00

После столкновения машина подлетела и зависла на столбе

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В Белорецком районе Башкирии разбился водитель внедорожника. Об этом сообщает республиканская госавтоинспекция.

Смертельный дорожный инцидент произошел в селе Азнагулово. Мужчина, у которого не было водительских прав, превысил скоростной режим на Ниве и налетел на опору линии электропередач. От удара машину буквально подбросило вверх, и она зависла на основании столба вниз капотом.

56-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда медиков. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку.

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано 13 ДТП. В них один человек погиб и 14 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU