Внедорожник налетел на электроопору в Башкирии: водитель скончался на месте
В Белорецком районе Башкирии разбился водитель внедорожника. Об этом сообщает республиканская госавтоинспекция.
Смертельный дорожный инцидент произошел в селе Азнагулово. Мужчина, у которого не было водительских прав, превысил скоростной режим на Ниве и налетел на опору линии электропередач. От удара машину буквально подбросило вверх, и она зависла на основании столба вниз капотом.
56-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда медиков. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку.
За прошедшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано 13 ДТП. В них один человек погиб и 14 – пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU