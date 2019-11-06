Белорецкий маслосыркомбинат хотят признать банкротом

СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-06T06:48:12+03:00

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В Башкирии началось банкротство Белорецкого маслосыркомбината. С 24 октября арбитражный суд республики начал процедуру наблюдения. Итоговое решение по предприятию вынесут 23 января 2020 года.

Как сообщает РБК-Уфа, признать комбинат банкротом требует сельхозкооператив «Коелгинское» из Челябинской области. Башкирское предприятие задолжало ему почти 4,7 млн рублей.

По информации издания. Белорецкий маслосыркомбинат существует с 2007 года. Последние пару лет выручка предприятия падает - с 250 млн в 2017 году до 166,26 млн рублей в 2018. На конец прошлого года в штате комбината числилось более 80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU