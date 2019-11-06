В Башкирию на несколько дней вернется тепло

СЕГОДНЯ 06:23 2019-11-06T06:24:06+03:00

К концу недели зима снова вступит в свои права

Изменить размер текста: A A

Жители Башкирии радуются внезапному потеплению, но синоптики спешат их разочаровать - зима вернется уже к концу недели.

По данным Башгидромета, в ближайшие дни из-за средиземноморских воздушных масс в республике будет теплая погода: до +2,+7 ночью и до +5,+10 градусов днем. Для ноября это весьма нетипично и на 6-9 градусов больше нормы.

Сегодня, 6 ноября, местами пройдут дожди, а 7 ноября они охватят большую часть республики. Синоптики предупреждают - будет скользко. Ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

Но уже 8 ноября через Башкирию пройдет холодный фронт, и температура снова станет понижаться до 0,+5 градусов. На севере республики выпадет снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU