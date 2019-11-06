Инвалид из Татарстана отсидел год за двойное убийство, совершенное братьями из Башкирии

СЕГОДНЯ 07:30 2019-11-06T07:30:06+03:00

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Житель Татарстана, страдающий олигофренией второй степени, целый год провел в СИЗО за преступление, которого не совершал. Как сообщает издание RT, теперь его близкие требуют 5 млн рублей компенсации за арест.

Весной 2016 года в поселке Новые Чути были жестоко убиты супруги - 57-летний мужчина и 59-летняя женщина. Подозрение полиции пало на их соседа-инвалида. Тот признался, мол, убил пару из-за двух тысяч рублей долга. Однако еще тогда психиатры отмечали, что мужчина легко поддается внушению и не склонен к агрессии. Брат инвалида позже заявил, что полицейские обещали отпустить того домой, если он подпишет признание.

Мужчина провел под стражей год, а потом в деле стали появляться новые факты. Перекупщик автомобилей из Башкирии указал на двух двоюродных братьев, которые продали ему "Рено Меган", принадлежавший убитой семье. Но тогда машину просто сняли с угона, причем за взятку в 60 тысяч.

Тем не менее причастность жителей Башкирии к двойному убийству в какой-то момент стала очевидна. Выяснилось, что они работали на участке убитой пары. В тот вечер они пили все вместе и поссорились. Позже ночью один из братьев проник в дом и с помощью ножа и топора жестоко расправился с супругами. Второй стоял на стреме.

Виновному в убийстве и угоне дали 20,5 лет лишения свободы, а его родственника осудили за соучастие в хищении машины на два года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU