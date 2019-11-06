День народного единства для жителя Башкирии закончился трагедией

СЕГОДНЯ 05:59 2019-11-06T05:59:18+03:00

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Минувший День народного единства оказался для 36-летнего жителя Баймакского района Башкирии последним.

Вечером 4 ноября мужчина распивал спиртные напитки на берегу пруда недалеко от деревни Комсомол. Вскоре алкоголь в крови дал о себе знать. Житель деревни надумал охладиться и прыгнул с пятиметрового обрыва прямо в ледяную воду на глазах у находившихся рядом людей. На поверхность водоема мужчина уже не вынырнул.

Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, тело погибшего пока достать из воды не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU