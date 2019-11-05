Горожан в Башкирии напугал дикий зверь, на помощь прибыли спасатели

СЕГОДНЯ 19:57 2019-11-05T19:57:26+03:00

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Сегодня, 5 ноября, жителей башкирского города Белорецка напугал дикий зверь – косуля. Горожане обратились за помощь к спасателям.

На призыв выехали сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета республики по ЧС. Они поймали животное и стреножили его. Затем спасатели отвезли парнокопытное за город, где выпустили на волю.

В пресс-службе ГК по ЧС отметили, что косули могут забредать в город за кормом и питьем. Приближаться к ним опасно, несмотря на внешнюю безобидность. Зверь может расценить человека как угрозы и наброситься на него.

В Белорецке спасатели поймали дикую косулю, которая напугала жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU