К 2022 году в Башкирии средняя зарплата вырастет до 43,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-05T16:51:03+03:00

Зарплата в Башкирии за ближайшие три года должна значительно вырасти Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов прогнозирует, что к 2022 году средняя заработная плата в Башкирии составит 43,5 тысяч рублей. Об этом он сообщил на заседании Президиума Госсобрания-Курултая, представляя прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года.

Муратов отметил, что динамика оплаты труда прогнозируется с опережением инфляционных темпов. Рост реальных располагаемых доходов к 2022 году увеличится до 102,3%. Тогда же уровень безработицы должен снизиться до 4,7%.

Глава минэкономразвития также рассказал о текущих достижениях республики в социальной сфере. Так, за 8 месяцев 2019 года заработная плата выросла в номинальном выражении на 7,8% (в реальном – на 2,6%) и составила 35,6 тысяч рублей. Уровень безработицы в летние месяцы остановился на отметке в 4,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU