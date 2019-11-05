К 2022 году в Башкирии средняя зарплата вырастет до 43,5 тысяч рублей
Министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов прогнозирует, что к 2022 году средняя заработная плата в Башкирии составит 43,5 тысяч рублей. Об этом он сообщил на заседании Президиума Госсобрания-Курултая, представляя прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года.
Муратов отметил, что динамика оплаты труда прогнозируется с опережением инфляционных темпов. Рост реальных располагаемых доходов к 2022 году увеличится до 102,3%. Тогда же уровень безработицы должен снизиться до 4,7%.
Глава минэкономразвития также рассказал о текущих достижениях республики в социальной сфере. Так, за 8 месяцев 2019 года заработная плата выросла в номинальном выражении на 7,8% (в реальном – на 2,6%) и составила 35,6 тысяч рублей. Уровень безработицы в летние месяцы остановился на отметке в 4,2%.
ИСТОЧНИК KP.RU