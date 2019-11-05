2019-11-05T15:28:52+03:00
Происшествия

В Башкирии после столкновения с автомобилем с трассы вылетела машина скорой помощи

Инцидент произошел недалеко от города Учалы [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: instagram.comфото: instagram.com
Изменить размер текста:

На трассе в Башкирии недалеко от города Учалы опрокинулась машина скорой помощи. О дорожном происшествии с участием спецмашины рассказали очевидцы в социальных сетях.

Свидетели утверждают, что «скорую» Газель, столкнувшись по касательной, подрезал неизвестный автомобиль. В результате машина медиков вылетела в кювет и опрокинулась набок.

По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. Находился ли кто-нибудь в Газели в качестве пациента, пока неизвестно. В обстоятельствах инцидента разберутся госавтоинспекторы.

В Башкирии в кювете опрокинулась машина скорой помощи.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимец купил лотерейный билет за 40 рублей и стал миллионером
К 2022 году в Башкирии средняя зарплата вырастет до 43,5 тысяч рублей
30 октября в баварском клубном ресторане Максимилианс отгремел День Автомобилиста Авторадио.
В Уфе полицейские заинтересовались банковскими счетами Артема Мазова, пропавшего с двумя сыновьями
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»
В Башкирии горничная отеля чудом смогла отбиться от насильника
Аналитики минстроя оценили качество городской среды в Уфе
Четыре девушки из Башкирии потерялись в горах
Новые автобусы в Уфе распределят по загруженным маршрутам
Сначала - пробуй, потом –покупай
МЧС Башкирии предупредило о сильных порывах ветра
Прокуратура Башкирии привлекла к ответственности 2ГИС за незаконную рекламу
«Почувствовала себя на допросе»: больная раком мать двоих детей из Уфы прибыла на лечение в Израиль
Судебные приставы Башкирии арестовали имущества на 8,6 млрд рублей
СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли молодая мать и двое детей
Ожоги туловища, рук и ног: слесарь из Уфы упал в кипяток
После трагедии в Нарьян-Маре мэр Уфы поручил усилить контроль над безопасностью в школах и детсадах
Начальник ГИБДД Башкирии предупредил об опасной ситуации на дорогах
Пьяный подросток из Башкирии взял машину у отчима и попал в серьезное ДТП