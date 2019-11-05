В Башкирии после столкновения с автомобилем с трассы вылетела машина скорой помощи
На трассе в Башкирии недалеко от города Учалы опрокинулась машина скорой помощи. О дорожном происшествии с участием спецмашины рассказали очевидцы в социальных сетях.
Свидетели утверждают, что «скорую» Газель, столкнувшись по касательной, подрезал неизвестный автомобиль. В результате машина медиков вылетела в кювет и опрокинулась набок.
По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. Находился ли кто-нибудь в Газели в качестве пациента, пока неизвестно. В обстоятельствах инцидента разберутся госавтоинспекторы.
В Башкирии в кювете опрокинулась машина скорой помощи.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU