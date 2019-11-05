В Башкирии после столкновения с автомобилем с трассы вылетела машина скорой помощи

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-05T15:28:52+03:00

Инцидент произошел недалеко от города Учалы [видео]

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На трассе в Башкирии недалеко от города Учалы опрокинулась машина скорой помощи. О дорожном происшествии с участием спецмашины рассказали очевидцы в социальных сетях.

Свидетели утверждают, что «скорую» Газель, столкнувшись по касательной, подрезал неизвестный автомобиль. В результате машина медиков вылетела в кювет и опрокинулась набок.

По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв. Находился ли кто-нибудь в Газели в качестве пациента, пока неизвестно. В обстоятельствах инцидента разберутся госавтоинспекторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/741962" frameborder="0"></iframe> В Башкирии в кювете опрокинулась машина скорой помощи.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU