В Башкирии горничная отеля чудом смогла отбиться от насильника
В Белорецком районе Башкирии мужчина пытался изнасиловать горничную. О преступлении рассказал собственный источник «КП-Уфа».
По информации собеседника, все случилось в селе Абзаково. Насильник набросился на 44-летнюю горничную местной гостиницы. К счастью завершить начатое злодею не удалось – женщине смогла отбиться.
Нападавшего по горячим следам задержали сотрудники правопорядка. На допросе мужчина дал признательные показания. Известно, что ранее, еще в 2008 году, его судили за изнасилование. После выхода на свободу его поставили под административный надзор до 2027 года. Задержанного заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по все той же 131-й статье – «изнасилование».
ИСТОЧНИК KP.RU