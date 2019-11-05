В Башкирии горничная отеля чудом смогла отбиться от насильника

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-05T14:51:25+03:00

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В Белорецком районе Башкирии мужчина пытался изнасиловать горничную. О преступлении рассказал собственный источник «КП-Уфа».

По информации собеседника, все случилось в селе Абзаково. Насильник набросился на 44-летнюю горничную местной гостиницы. К счастью завершить начатое злодею не удалось – женщине смогла отбиться.

Нападавшего по горячим следам задержали сотрудники правопорядка. На допросе мужчина дал признательные показания. Известно, что ранее, еще в 2008 году, его судили за изнасилование. После выхода на свободу его поставили под административный надзор до 2027 года. Задержанного заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по все той же 131-й статье – «изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU