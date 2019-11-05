Аналитики минстроя оценили качество городской среды в Уфе

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-05T14:03:55+03:00

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В таблице по качеству городской среды в крупнейших городах России Уфа заняла седьмое место. Соответствующий рейтинг был сформирован федеральным Минстроем.

Индекс качества городской среды, сформированный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, был составлен по следующим критериям: безопасность, комфортность, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность, эффективность управления. Данные критерии использовались для анализа следующих пространств: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство.

За каждое пространство эксперты Минстроя начисляли баллы. Максимально возможное количество очков –360. Уфа, заняв в рейтинге седьмое место, смогла достигнуть отметки в 179 баллов (средний показатель по России – 176,1). Столица Башкирии уступила Москве (276), Санкт-Петербургу (238), Екатеринбургу (191), Нижнему Новгороду (190), Казани (190) и Красноярску (189).

Список первой десятки выглядит следующим образом

Согласно данным аналитиков, в Уфе развито жилье и прилегающие территории, общегородские пространства и озеленение. Наиболее проблемной позицией в городе стала общественно-деловая инфраструктура и улично-дорожная сеть.

Наиболее проблемная позиция в Уфе - деловая инфраструктура и улично-дорожная сеть

ИСТОЧНИК KP.RU