2019-11-06T09:50:18+03:00
Общество

Уфимцы бросили на верную гибель крохотных щенков - с ними пытается выжить голодный котенок

Неравнодушная горожанка взялась пристраивать несчастных животных
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Уфе неизвестные оставили умирать на холоде четырех щенков. Об этом в городском паблике ВКонтакте сообщила местная жительница Анастасия М. К публикации она прикрепила фотографию, на которой видно четырех брошенных щенков. Среди них – чтобы хоть немного согреться – утроился маленький котенок.

– Как обычно, «недолюди» выбросили собачьих малышей, и к ним ещё пригрелся малыш котенок. Милые медвежата, пахнут ещё молочком, но, увы, никому не нужны, – написала Анастасия в посте.

В комментариях пользователи возмутились равнодушием людей, оставивших на произвол судьбы кутят. Некоторые даже нашли чем упрекнуть зоозащитников: «Вот тут все ахают и охают, «зоозащитники», но ни один, ни одна не заберет кутят! Вы на словах зоозащитники, а на деле: «Ой, у меня уже есть дома кошка с собакой», – негодует горожанин.

Тем временем автор поста Анастасия хочет самостоятельно пристроить несчастных животных. Для связи она оставила номер телефона: 89174736770. Девушка, в случае необходимости, обещает помочь с доставкой. «Возможно, кто-то рискнет взять не породистого, обычного, но верного друга», – надеется она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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