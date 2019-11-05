2019-11-05T12:04:10+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупредило о сильных порывах ветра

Аварийное ведомство объявило штормовое предупреждение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В республике поднимется сильный ветер и выпадут осадкиВ республике поднимется сильный ветер и выпадут осадкиФото: Евгения ГУСЕВА
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В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили об ухудшении погодных условий – скорость ветра в ближайшие сутки может достигнуть 20 метров в секунду.

Аварийное ведомство со ссылкой на метеорологов сообщает, что с 20:00 5 ноября до 20:00 6 ноября в республике ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет южным, юго-западным – 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в районе нуля градусов: от +3 до -2. По югу подморозит до -7. Днем столбик термометра покажет +2, +7 градусов.

На автодорогах ночью и утром образуется гололедица – об этом сегодня также предупреждал начальник региональной ГИБДД Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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