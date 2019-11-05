2019-11-05T11:36:28+03:00
Общество

Прокуратура Башкирии привлекла к ответственности 2ГИС за незаконную рекламу

Сотрудники надзорного ведомства нашли в системе картографической организации пункты сдачи металлолома
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура нашла в справочной системе 2ГИС незаконную рекламуПрокуратура нашла в справочной системе 2ГИС незаконную рекламуФото: Рустем АХУНОВ
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Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура привлекла к ответственности картографическую организацию 2ГИС. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В системе 2ГИС-Уфа, по данным прокуратуры, размещалась реклама 30 пунктов сдачи приема металлолома и вторсырья организациями, которые не имели соответствующей лицензии. Реклама товаров без разрешения на их производство и реализацию запрещается законодательством.

Прокурор внес в адрес руководства 2ГИС представление об устранении нарушений. В результате незаконная реклама была полностью удалена из справочной системы. Помимо этого, по материалам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении компании было заведено дело о нарушении законодательства о рекламе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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