2019-11-05T10:23:10+03:00
Происшествия

СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара, в котором погибли молодая мать и двое детей

Трагический инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября 2019
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Балтачевский межрайонный следственный отдел СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту пожара в Татышлинском районе.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в четыре часа утра в селе Верхние Татышлы загорелся частный жилой дом. В огне погибли 29-летняя женщина и двое ее детей двух и четырех лет. Еще три человека – 41, 35 и 21-летние мужчины – доставлены местную ЦРБ.

СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицами». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции, эксперты и дознаватели МЧС. Допрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства трагедии. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертных исследований для установления причин пожара и смерти погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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