2019-11-05T09:47:44+03:00
Происшествия

Ожоги туловища, рук и ног: слесарь из Уфы упал в кипяток

Мужчина отправился выяснять причину утечки и соскользнул с труб в горячую воду
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ответственность за пострадавшего сантехника понесли сразу две организацииОтветственность за пострадавшего сантехника понесли сразу две организацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе слесарь сорвался с труб и попал в кипяток. Делом заинтересовалась Гострудинспекция.

По информации надзорного ведомства, все произошло 10 сентября в Орджоникидзевском районе. В конце рабочего дня жительница одного из домов по улице Ладыгина увидела, как из подвала поднимается горячий пар. Выяснять причину происшествия отправили слесаря-сантехника ЖЭУ-22.

– Дверь в подвал первого подъезда была открыта, пол залит горячей водой. Работник сообщил об этом ведущему инженеру, на место вызвали аварийную бригаду, – рассказывают в Гострудинспекции.

Пока бригада ехала на место, 42-летний мужчина вновь зашел в подвал через другой подъезд, чтобы выяснить, откуда идет утечка. Держась за стены, он начал двигаться по трубам к месту образования пара. В какой-то момент его правая нога соскользнула прямо в горячую воду. Он смог быстро вытащить ее, но в итоге не удержался на трубах и свалился в кипяток.

Слесарь поднялся, добрался до улицы и позвал на помощь. На «скорой» мужчину доставили в 18-ю больницу. В медучреждении пострадавшему диагностировали ожоги туловища, а также верхних и нижних конечностей.

В ходе расследования Гострудинспекция выяснила, что сантехника не обеспечили средствами защиты, в том числе резиновыми сапогами. Помимо этого, слесарю не объяснили, что делать подобных аварийных ситуациях. Как итог – ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы и должностные лица были оштрафованы в общей сложности на 350 тысяч рублей.

К административной ответственности привлекли и «Коммунпромстрой». В организации не проконтролировали действия своих работников, которые во время переключения в тепловой камере открыли задвижки на недостроенную сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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