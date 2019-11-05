После трагедии в Нарьян-Маре мэр Уфы поручил усилить контроль над безопасностью в школах и детсадах

СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-05T10:25:13+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин на сегодняшней оперативки в администрации города поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях.

Вопрос охраны школ и детсадов остро встал по всей России после трагедии в Нарьян-Маре, где 31 октября в здание детского сада проник мужчина, которого охранник принял за отца одного из детей. Он поднялся на второй этаж дошкольного учреждения и во время тихого часа набросился с ножом на мальчика. Ребенок погиб на месте.

– Это вопиющий случай, в котором предстоит разобраться правоохранительных органам, – сказал Ульфат Мустафин. – Я неоднократно говорил: безопасность в образовательных организациях, детских садах и школах всегда должна быть на первом месте. Система видеонаблюдения и контроля, доступа, охрана, тревожная кнопка – все это имеется на страже наших детей.

Руководитель уфимской администрации поручил главам районов и правоохранительных ведомств «держать на особом контроле обеспечение безопасности в образовательных учреждениях». Мустафин попросил провести проверки в частных охранных предприятиях и провести беседы с их сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU