Пьяный подросток из Башкирии взял машину у отчима и попал в серьезное ДТП
ГИБДД Башкирии проводит проверку по факту ДТП в Мишкинском районе, где подросток на машине отчима едва не погубил своих пассажиров.
По данным дорожной полиции, все случилось накануне, во втором часу ночи. На 49 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка 16-летний пьяный подросток вылетел в кювет на Volkswagen Polo. Никаких водительских навыков он не имел.
– Молодой человек нигде не учится и не имеет постоянного места работы, – сообщили в госавтоинспекции.
фото: ГИБДД РБ
Автомобиль, на котором попал в ДТП юноша, принадлежит его отчиму. При этом в салоне находились взрослые люди: 39-летняя женщина и 29-летний парень. Обоих с многочисленными травмами доставили в больницу. Подросток отделался сотрясением мозга.
За минувшие сутки обошлось без аварий с летальным исходом: в 14 ДТП пострадал 21 человек.
фото: ГИБДД РБ
ИСТОЧНИК KP.RU