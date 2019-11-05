Без вести пропавший под Уфой ребенок найден живым

СЕГОДНЯ 07:25 2019-11-05T07:25:28+03:00

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Вчера поздно вечером, 4 ноября, в социальных сетях появилось тревожное сообщение о пропаже ребенка. Родители 11-летнего мальчика в Иглино сообщили волонтерам, что их сын не вернулся после прогулки, а на часах было уже 11 часов вечера.

Добровольцы было уже собрались выезжать на место и искать мальчика, как от близких пришли радостные новости – школьник вернулся домой. Где он пропадал, почему не предупредил родителей, не сообщается. Благо поиски завершились благополучно.

Напомним, что в Уфе и за ее пределами все еще продолжаются поиски 37-летнего Артема Мазова и двух его сыновей, 5 и 8 лет. Мужчина пропал после ссоры с женой и не вернулся. Его ищут уже 10-ый день.

ИСТОЧНИК KP.RU