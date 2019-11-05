2019-11-05T07:18:29+03:00
Общество

День национального костюма может появиться в Башкирии

Андрей Назаров высказался о необходимости утвердить новый праздник
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии хотят утвердить еще один праздник – День национального костюма. Об этом на собрании в честь Дня народного единства в ГКЗ «Башкортостан» заявил Андрей Назаров. Первый заместитель вице-премьера заявил, что власти уже подготовили документы. Праздник планируют отмечать два раза в год - в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

Чиновник заявил, что в республике живут представители 164 национальностей, и у каждой из них есть свои исторические и культурные особенности. Праздник костюма, с его слов, объединит народ.

- Праздник даст возможность еще раз обратиться к истории и культуре наших предков, продвигать непреложные нравственные ценности среди подрастающего поколения, - сказал Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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