2019-11-05T07:07:46+03:00
Общество

В Башкирии назначен начальник УФСИН

Им стал уроженец Барнаула Алексей Чириков
Эльвина АПАРИНА
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Накануне в Кремле подписали указ о назначении нового начальника Управления федеральной службы исполнения наказания по Башкирии. Высокую должность занял 44-летний уроженец Барнаула Алексей Чириков, сообщает «Коммерсант». Он сменит на этой должности Ильнура Адгамова, который, напомним, временно исполнял обязанности начальника УФСИН с сентября 2019 года.

Чириков окончил Уфимскую высшую школу МВД России в 1996 году, в 2010 году - Академию права и управления ФСИН России.

Работал в органах уголовно-исполнительной системы Алтайского края, а сентября 2018 года до нового назначения был начальником УФСИН России по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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