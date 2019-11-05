2019-11-05T06:52:43+03:00
Происшествия

В Башкирии обокрали храм

Злоумышленники вынесли оттуда золотые изделия
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В девять утра 31 октября в полицию Гафурийского района обратилась 64-летняя настоятельница Богородицы Табынского женского монастыря с заявлением о том, что неизвестные обокрали храм. По предварительным данным, преступление произошло ночью, а обнаружили пропажу утром.

Все произошло в селе Курорт. Воришки проникли внутрь путем отжатия запасной двери и украли золотые изделия. К сожалению, помещение храма видеонаблюдением не оборудовано, что осложняет поиск злоумышленников. Сумма ущерба пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник ГИБДД Башкирии предупредил об опасной ситуации на дорогах
Пьяный подросток из Башкирии взял машину у отчима и попал в серьезное ДТП
Без вести пропавший под Уфой ребенок найден живым
День национального костюма может появиться в Башкирии
В Башкирии назначен начальник УФСИН
В ночном пожаре в Башкирии погибли молодая мать и двое детей
В Башкирии волонтеры организовали поиски 11-летнего школьника
Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов может избежать наказания
«Прошел войну, но не вернулся с работы на своей земле»: 22-летняя вдова погибшего вахтовика из Башкирии просит помощи
«Рядом кружили лисы, привлеченные запахом крови»: сотрудники ГИБДД спасли от гибели водителя
В Башкирии дважды в год будут отмечать новый праздник
В Башкирии медики целый час безуспешно откачивали мужчину под окнами многоэтажки
В Башкирии свернули поиски 16-летней девушки - стало известно, где она пропадала
В массовой аварии на трассе в Башкирии пострадали четыре человека, в том числе двое детей
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Житель Башкирии избил и ограбил собственную мать
МЧС по Башкирии предупреждает о сильном ветре и гололеде
В Уфе на несколько дней десятки домов останутся без воды
В Башкирии увеличилась младенческая смертность и сократилась рождаемость
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки: один человек погиб, четверо в больнице
Зима отступит: стало известно, каким будет ноябрь в Башкирии