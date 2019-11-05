В Башкирии обокрали храм
Злоумышленники вынесли оттуда золотые изделия
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В девять утра 31 октября в полицию Гафурийского района обратилась 64-летняя настоятельница Богородицы Табынского женского монастыря с заявлением о том, что неизвестные обокрали храм. По предварительным данным, преступление произошло ночью, а обнаружили пропажу утром.
Все произошло в селе Курорт. Воришки проникли внутрь путем отжатия запасной двери и украли золотые изделия. К сожалению, помещение храма видеонаблюдением не оборудовано, что осложняет поиск злоумышленников. Сумма ущерба пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU