2019-11-05T06:29:43+03:00
Происшествия

В ночном пожаре в Башкирии погибли молодая мать и двое детей

Самому младшему было всего два года
Эльвина АПАРИНА
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В четыре часа утра 5 ноября в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики произошел пожар, унесший сразу три жизни. На место незамедлительно прибыли пожарные, полицейские и медики. С огнем боролись 24 человека и 11 единиц техники, на тушение было подано 3 ствола.

К сожалению, не обошлось без пострадавших и погибших. В огне погибли 29-летняя женщина и двое детей, одному 8 лет, второму всего 2. Трое взрослых мужчин, 1978, 1984 и 1998 годов рождения доставлены в Татышлинскую центральную больницу. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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