В Башкирии волонтеры организовали поиски 11-летнего школьника
Иван Искибаев не вернулся домой вечером 4 ноября
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В Башкирии разыскивают 11-летнего Ивана Искибаева, пропавшего в Иглино.
Известно, что мальчик не вернулся домой с прогулки вечером 4 ноября. Обеспокоенные родители решили перестраховаться и обратились за помощью к волонтерам поискового сообщества «Поиск детей Иглино».
Приметы пропавшего: рост 125-130 сантиметров, глаза светлые, волосы короткие светлые.
Был одет: черная куртка с капюшоном, черная обувь с оранжевыми шнурками.
Если вы знаете, где может находиться ребенок, пожалуйста, позвоните по телефонам 8-927-969-89-19 или 89173835687.
ИСТОЧНИК KP.RU