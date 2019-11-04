В Башкирии волонтеры организовали поиски 11-летнего школьника

СЕГОДНЯ 21:38 2019-11-04T21:38:23+03:00

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В Башкирии разыскивают 11-летнего Ивана Искибаева, пропавшего в Иглино.

Известно, что мальчик не вернулся домой с прогулки вечером 4 ноября. Обеспокоенные родители решили перестраховаться и обратились за помощью к волонтерам поискового сообщества «Поиск детей Иглино».

Приметы пропавшего: рост 125-130 сантиметров, глаза светлые, волосы короткие светлые.

Был одет: черная куртка с капюшоном, черная обувь с оранжевыми шнурками.

Если вы знаете, где может находиться ребенок, пожалуйста, позвоните по телефонам 8-927-969-89-19 или 89173835687.

ИСТОЧНИК KP.RU