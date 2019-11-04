2019-11-04T19:25:46+03:00
Общество

В Башкирии дважды в год будут отмечать новый праздник

С инициативой выступили в правительстве республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Артур СалимовФото: Артур Салимов
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Сегодня, 4 ноября, на торжественном собрании в честь Дня народного единства вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров предложил отмечать новый праздник. В кабмине уже подготовили все документы, чтобы внести в календарь новую памятную дату – День национального костюма.

По инициативе Андрея Назарова новый праздник будет отмечаться дважды в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

- В нашей республике живут представители 164 национальностей. У каждой из них есть свои исторические и культурные особенности. Праздник национального костюма народов Башкирии даст возможность еще раз обратиться к истории и культуре наших предков, продвигать непреложные нравственные ценности среди подрастающего поколения, - заявил Андрей Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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