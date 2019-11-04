«Рядом кружили лисы, привлеченные запахом крови»: сотрудники ГИБДД спасли от гибели водителя

СЕГОДНЯ 20:04 2019-11-04T20:04:49+03:00

Мужчина в шоковом состоянии прошел два километра по полям, истекая кровью

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В ночь на воскресенье, 3 ноября, на 10 километре дороги Урал – Мурадым перевернулась и слетела в кювет легковушка. Сотрудники ГИБДД узнали об этом благодаря сигналу, который передала система «ЭРА ГЛОНАСС». Как оказалось, это сообщение спасло жизнь водителю.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башшкирии, прибывшие на место аварии сотрудники дорожной полиции увидели перевернутый автомобиль, но не нашли водителя. Рядом с машиной лежал травмированный пассажир. Ему оказали первую помощь и стали искать водителя.

Если бы сотрудники ГИБДД промедлили, мужчина мог замерзнуть – ночью на улице подморозило. От машины шел кровавый след, по которому инспекторы и отправились на поиски водителя. Вскоре удалось выйти на его след – он прошел по полям около двух километров.

По всей видимости, мужчина находился в шоковом состоянии и начал замерзать. В холодной агонии он стал сбрасывать с себя одежду.

- Хорошо, что мы подоспели вовремя. Рядом, привлеченные запахом крови, кружили лисы, - рассказал инспектор ГИБДД по Башкирии Айдар Сафаргалиев.

Пострадавших незамедлительно доставили в больницу. В крови водителя обнаружены следы алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU