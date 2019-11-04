В массовой аварии на трассе в Башкирии пострадали четыре человека, в том числе двое детей

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-04T17:55:24+03:00

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Сегодня днем, 4 ноября, в Иглинском районе Башкирии произошла массовая авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, ДТП случилось около 16:00 часов на 1504 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск.

По одной из версий, 41-летняя жительница Уфы за рулем «Audi Q7» столкнулась с попутной «Лада Гранта», которой управлял 32-летний мужчина. От удара отечественная легковушка столкнулась с впереди идущей «Приорой» и вылетела на встречную полосу. Там машина сначала врезалась в грузовик «Volvo» , а затем еще и в «Toyota Land Cruiser 200».

- В результате аварии водитель "Лады Гранта" и его 32-летняя супруга с тяжёлыми травмами госпитализированы. Также пострадали семилетние дети, девочка и мальчик, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и другие службы.

ИСТОЧНИК KP.RU