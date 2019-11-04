«Прошел войну, но не вернулся с работы на своей земле»: 22-летняя вдова погибшего вахтовика из Башкирии просит помощи
22-летняя жительница Башкирии Эндже Галимова, оставшаяся после трагической гибели мужа в ДТП с годовалым ребенком на руках, просит о помощи власти республики. В письме на имя главы региона на портале «Открытая республика» она описала свое бедственное положение и выразила надежду, что ее услышат.
По словам молодой мамы, в сентябре прошлого года она родила дочку и ее мужу пришлось устроится на работу вахтовым методом, чтобы прокормить семью. Тогда в пособии по уходу за ребенком семье Галимовых отказали. Недавно ее супруг погиб в страшном ДТП в Свердловской области. Автобус, в котором он ехал домой с работы попал в аварию под городом Талица.
- У него был диплом о высшем образовании, он отслужил 3 года в армии по контракту, прошёл войну в Сирии и вернулся живым и здоровым, но не вернулся с работы на своей земле, - откровенно рассказала в письме вдова вахтовика.
Сама девушка учится на филологическом факультете и не работает. Годовалая дочка осталась без кормильца, а семья – без средств к существованию.
- Мы остались без кормильца, из-за того, что в нашей республике нет работы, и государство не выплачивает обязанных пособий. Я прошу Вас о помощи. Я надеюсь, что вы меня услышите, - обратилась она к Радию Хабирову.
ИСТОЧНИК KP.RU