В Уфе пройдут массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-04T16:21:31+03:00

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В предстоящий вторник, 5 ноября, в башкирской столице пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе.

Сотрудники дорожной полиции проведут очередной рейд по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Под пристальное внимание попадут водители, которых заподозрят в нетрезвом вождении. Будут госавтоинспекторы внимательно следить за тем, как автолюбители перевозят детей. Всех нарушителей ждут штрафы и более строгие виды наказания в виде лишения прав на управление автомобилем.

- Призываем граждан проявлять активную гражданскую позицию: при выявлении фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, необходимо сразу сообщать информацию в дежурную часть полиции по телефону «02» либо по телефонам дежурной части Полка ДПС ГИБДД по городу Уфе: 237-02-02 или 237-84-80, - заявили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU