Житель Башкирии избил и ограбил собственную мать

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-04T14:02:00+03:00

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На днях в отделение полиции в Янаульском раойне Башкирии обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала стражам порядка, что ее избил и ограбил собственный сын.

По данным МВД по Башкирии, в день инцидента она выпивала вместе со своим 32-летним сыном. В какой-то момент семейную идиллию прервал конфликт. Мужчина внезапно набросился на мать с кулаками и стал избивать ее. После избиения мужчина забрал у матери золотую цепочку, браслет и мобильный телефон.

Вскоре полицейские задержали изверга. Как отметили в пресс-службе МВД по Башкирии, ранее он уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU