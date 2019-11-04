МЧС по Башкирии предупреждает о сильном ветре и гололеде

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-04T12:57:56+03:00

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Погода в Башкирии начала портиться. Региональное МЧС со ссылкой на Бмашгидрометцентр сообщает об усилении ветра до 18 метров в секунду. Сегодня, 4 ноября и завтра, 5 ноября, в республике ожидается снег, переходящий в дождь, днем в отдельных районах гололед, ночью и рано утром на дорогах гололедица, на некоторых участках будет туман. Видимость может упасть до 500-100 метров.

МЧС по Башкирии рекомендует не выходить из домов без особой надобности, и не оставлять детей без присмотра. Из-за сильного ветра могут быть повреждены провода и ломаться ветви деревьев. По прогнозам синоптиков непогода продержится в республике до конца дня вторника, 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU