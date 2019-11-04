В Уфе на несколько дней десятки домов останутся без воды

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-04T12:26:21+03:00

Об этом сообщает «Уфаводоканал»

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В Уфе с 4 по 10 ноября несколько домов останутся без воды. Как сообщает «Уфаводоканал», ремонтные работы пройдут в Калининском и Орджоникидзевском районах башкирской столицы.

В предстоящий вторник, 5 ноября, с 11:00 до 18:00 не будет холодной воды по адресу Борисоглебская, 21/1.

С 10:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах по Проспекту Октября 129, 131, 133, 133/1, 133/2, 131/1.

В Калининском районе Уфы 6 ноября с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды по адресам: улица Нежинская, 30, 30/1, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40а, Маяковского, 3, 4, Интернациональная, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а.

Об отключениях воды в другие дни «Уфаводоканал» сообщит дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU