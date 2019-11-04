В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки: один человек погиб, четверо в больнице

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-04T10:27:15+03:00

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В минувшее воскресенье, 3 ноября, в Туймазинском районе Башкирии произошла жуткая авария. На трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки – «Hyundai Accent» и ВАЗ-2107. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, мужчина за рулем отечественной машины не имел водительских прав.

По данным дорожной полиции, в результате ДТП погиб 33-летний пассажир отечественной легковушки. В ближайшую больницу с травмами доставили еще четверых человек. Среди пострадавших оба водителя, мужчины 26 и 29 лет и два пассажира иномарки.

Сейчас ГИБДД по Башкирии выясняет причины столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU