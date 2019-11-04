В Башкирии увеличилась младенческая смертность и сократилась рождаемость
Статистику за восемь месяцев представил Башстат
Показатели смертности растут ужасающими темпамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За восемь месяцев 2019 года в Башкирии увеличилась младенческая смертность и сократилась рождаемость. Данные за январь-август этого года представили накануне в Башстате.
Всего по данным статистического ведомства в республике с января по август родились 28343 ребенка. В прошлом году за это же время в регионе появилось на свет на 3406 детей больше.
Кроме того, по данным Башстата растет детская смертность. За восемь месяцев в Башкирии умерло 189 младенцев. В прошлом году за январь-август скончались 178 детей в возрасте до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU