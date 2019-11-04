СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-04T11:35:54+03:00

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За восемь месяцев 2019 года в Башкирии увеличилась младенческая смертность и сократилась рождаемость. Данные за январь-август этого года представили накануне в Башстате.

Всего по данным статистического ведомства в республике с января по август родились 28343 ребенка. В прошлом году за это же время в регионе появилось на свет на 3406 детей больше.

Кроме того, по данным Башстата растет детская смертность. За восемь месяцев в Башкирии умерло 189 младенцев. В прошлом году за январь-август скончались 178 детей в возрасте до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU