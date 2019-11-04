В Уфе начался суд над популярным видеоблогером, месяц насиловавшем сестру
Как стало известно «Комсомольской правде – Уфа», в Уфимском районном суде начались слушания по делу об изнасиловании известным видеоблогером родной сестры.
Недавно 20-летний молодой человек признался в том, что с ноября по декабрь 2014 года периодически насиловал 10-летнюю девочку. Как сообщал ранее собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, изверг совершил как минимум восемь актов сексуального насилия.
Известно, что до того, как молодой человек сознался в преступлении, он вел собственный канал на видеосервисе «Youtube», у него было несколько тысяч подписчиков. Сейчас он находится в СИЗО и дожидается вынесения приговора.
Первое заседание по громкому делу состоялось 14 октября. Следующее слушание пройдет 13 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU