В Уфе начался суд над популярным видеоблогером, месяц насиловавшем сестру

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-04T08:49:17+03:00

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Как стало известно «Комсомольской правде – Уфа», в Уфимском районном суде начались слушания по делу об изнасиловании известным видеоблогером родной сестры.

Недавно 20-летний молодой человек признался в том, что с ноября по декабрь 2014 года периодически насиловал 10-летнюю девочку. Как сообщал ранее собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, изверг совершил как минимум восемь актов сексуального насилия.

Известно, что до того, как молодой человек сознался в преступлении, он вел собственный канал на видеосервисе «Youtube», у него было несколько тысяч подписчиков. Сейчас он находится в СИЗО и дожидается вынесения приговора.

Первое заседание по громкому делу состоялось 14 октября. Следующее слушание пройдет 13 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU