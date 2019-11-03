В Уфе ушел из жизни директор спортивного комплекса «Биатлон»
В Уфе на 59 году жизни скончался директор спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» Вадим Данилов.
Огромную часть жизни Данилов посвятил спорту. Он руководил не только одним из самых крупных спортивных центров Башкирии, но и детско-юношеской школой Олимпийского резерва по биатлону республики Башкортостан.
Среди выпускников школы, которую создали в 1987 году, есть множество именитых спортсменов – Максим Чудов, Галина Куклева, Андрей Падин и Павел Муслимов.
На территории спортивного комплекса «Биатлон» неоднократно проходили соревнования республиканского, российского и мирового уровней.
Прощание с Вадимом Даниловым состоится в понедельник, 4 ноября с 11 до 13 часов на территории СОК «Биатлон».
ИСТОЧНИК KP.RU