2019-11-03T19:38:15+03:00
Общество

В Уфе ушел из жизни директор спортивного комплекса «Биатлон»

Мужчина скончался на 59 году жизни
Рустем АХУНОВ
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В Уфе на 59 году жизни скончался директор спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» Вадим Данилов.

Огромную часть жизни Данилов посвятил спорту. Он руководил не только одним из самых крупных спортивных центров Башкирии, но и детско-юношеской школой Олимпийского резерва по биатлону республики Башкортостан.

Среди выпускников школы, которую создали в 1987 году, есть множество именитых спортсменов – Максим Чудов, Галина Куклева, Андрей Падин и Павел Муслимов.

На территории спортивного комплекса «Биатлон» неоднократно проходили соревнования республиканского, российского и мирового уровней.

Прощание с Вадимом Даниловым состоится в понедельник, 4 ноября с 11 до 13 часов на территории СОК «Биатлон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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