2019-11-03T16:51:16+03:00
Общество

Медики рассказали, как часто жители Башкирии заболевают ВИЧ после секса

От половых партнеров заражаются 8 из 10 больных
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты уфимского Центра по борьбе со СПИДом рассказали, как часто больные получают заболевание от половых партнеров.

Согласно статистике, в результате незащищенных контактов заболевают 83,3% инфицированных. 15,8% больных заражаются вирусом из-за нестерильных инструментов для употребления наркотиков. 0,9% заболевших это дети, которые получили инфекцию от матери.

По данным портала «UfacityNews», чаще всего ВИЧ заболевают граждане зрелого возраста от 31 до 40 лет – 43,4%. За последние 9 месяцев 2019 года в Башкирии выявили 2047 инфицированных ВИЧ. Больше половины больных – мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десять дней поисков пропавшего в Башкирии парня закончились трагедией
Погода в Башкирии в понедельник, 4 ноября
В Уфе нашли самого вежливого водителя маршрутки
На трассе в Башкирии перевернулся грузовик, водитель погиб на месте
Уфимцы попали во всероссийский рейтинг хвастливых людей
«Доставали из ледяной воды почти час»: подробности гибели ребенка в Башкирии
На «Авито» продают детский лагерь под Уфой
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» возглавит «Трактор»
«Пока есть надежда дышу»: жена пропавшего с двумя детьми уфимца попросила о помощи
Проезд по участку оживленной улицы в Уфе ограничили до лета 2020 года
Обстоятельства гибели ребенка, провалившегося под лед в Башкирии, проверят следователи
В Башкирию на следующей неделе придет резкое потепление
Аналитики выяснили, какие продукты для заготовки самые популярные в Уфе
Братья из Башкирии жестоко расправились с супружеской парой ради иномарки
«Нам страшно остаться без вас!»: отец пропавшего с двумя детьми уфимца обратился к своему сыну