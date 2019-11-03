Медики рассказали, как часто жители Башкирии заболевают ВИЧ после секса
Специалисты уфимского Центра по борьбе со СПИДом рассказали, как часто больные получают заболевание от половых партнеров.
Согласно статистике, в результате незащищенных контактов заболевают 83,3% инфицированных. 15,8% больных заражаются вирусом из-за нестерильных инструментов для употребления наркотиков. 0,9% заболевших это дети, которые получили инфекцию от матери.
По данным портала «UfacityNews», чаще всего ВИЧ заболевают граждане зрелого возраста от 31 до 40 лет – 43,4%. За последние 9 месяцев 2019 года в Башкирии выявили 2047 инфицированных ВИЧ. Больше половины больных – мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU