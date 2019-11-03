Медики рассказали, как часто жители Башкирии заболевают ВИЧ после секса

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-03T16:51:16+03:00

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Специалисты уфимского Центра по борьбе со СПИДом рассказали, как часто больные получают заболевание от половых партнеров.

Согласно статистике, в результате незащищенных контактов заболевают 83,3% инфицированных. 15,8% больных заражаются вирусом из-за нестерильных инструментов для употребления наркотиков. 0,9% заболевших это дети, которые получили инфекцию от матери.

По данным портала «UfacityNews», чаще всего ВИЧ заболевают граждане зрелого возраста от 31 до 40 лет – 43,4%. За последние 9 месяцев 2019 года в Башкирии выявили 2047 инфицированных ВИЧ. Больше половины больных – мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU