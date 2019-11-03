Десять дней поисков пропавшего в Башкирии парня закончились трагедией
Молодой человек исчез еще 23 октября
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В Башкирии обнаружили мертвым 17-летнего молодого человека.
Напомним, что молодой человек перестал выходить на связь с близкими еще 23 октября. Родственники решили обратиться за помощью к волонтерам и полицейским. Поиски продолжались десять дней. К сожалению, молодого человека обнаружили мертвым – об этом сообщили волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт».
В социальных сетях жители села Красная Башкирия пишут, что сейчас на месте, где нашли молодого человека работают сотрудники Следкома Башкирии. Сыщикам предстоит выяснить причины смерти 17-летнего парня.
ИСТОЧНИК KP.RU