2019-11-03T15:51:20+03:00
Общество

Десять дней поисков пропавшего в Башкирии парня закончились трагедией

Молодой человек исчез еще 23 октября
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии обнаружили мертвым 17-летнего молодого человека.

Напомним, что молодой человек перестал выходить на связь с близкими еще 23 октября. Родственники решили обратиться за помощью к волонтерам и полицейским. Поиски продолжались десять дней. К сожалению, молодого человека обнаружили мертвым – об этом сообщили волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт».

В социальных сетях жители села Красная Башкирия пишут, что сейчас на месте, где нашли молодого человека работают сотрудники Следкома Башкирии. Сыщикам предстоит выяснить причины смерти 17-летнего парня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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