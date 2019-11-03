Погода в Башкирии в понедельник, 4 ноября
В республике задержатся холода
В понедельник температура воздуха в Башкирии опустится до -15 градусов
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Завтра, 4 ноября, жителей Башкирии ждет прохладная погода.
Так, по данным Башгидромета, ночью температура воздуха в регионе может опуститься до -15 градусов. Днем значительно потеплеет - до -3. Сильных осадков в понедельник не ожидается, но возможен небольшой снегопад.
В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью похолодает до -12 градусов, а днем температура воздуха поднимется до 0 градусов. Осадков в столице республики не ожидается.
В МЧС республики предупреждают, что на дорогах возможно образование гололедицы.
ИСТОЧНИК KP.RU