2019-11-03T15:18:46+03:00
Общество

Погода в Башкирии в понедельник, 4 ноября

В республике задержатся холода
Рустем АХУНОВ
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В понедельник температура воздуха в Башкирии опустится до -15 градусовВ понедельник температура воздуха в Башкирии опустится до -15 градусов
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Завтра, 4 ноября, жителей Башкирии ждет прохладная погода.

Так, по данным Башгидромета, ночью температура воздуха в регионе может опуститься до -15 градусов. Днем значительно потеплеет - до -3. Сильных осадков в понедельник не ожидается, но возможен небольшой снегопад.

В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Ночью похолодает до -12 градусов, а днем температура воздуха поднимется до 0 градусов. Осадков в столице республики не ожидается.

В МЧС республики предупреждают, что на дорогах возможно образование гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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