2019-11-03T13:28:14+03:00
Общество

В Уфе нашли самого вежливого водителя маршрутки

Мужчина перевел пассажиров на самообслуживание и предлагает им конфеты
Рустем АХУНОВ
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В Уфе засняли самого заботливого водителя автобусаВ Уфе засняли самого заботливого водителя автобуса
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В Уфе появился самый добрый и вежливый водитель маршрутного такси.

Уфимец в соцсетях показал случай, необычный для столичного общественного транспорта.

- Вот он пример сервиса общественного транспорта, - написал молодой человек.

К своему сообщению он приложил забавные снимки. На них виден терминал бесконтактной оплаты проезда с описанием работы, коробочка для мелочи и упаковка с конфетами, которыми можно угостится после оплаты. Судя по всему, водитель полностью доверяет своим пассажирам и лично не требует от каждого платы за проезд. Такое отношение для уфимских маршрутчиков то и дело попадающих в дурные истории — большая редкость.

Известно, что добрый водитель работает в Уфе на маршруте №266.

- Ездил я с ним. Здоровый мужичок такой, все правильно делает, - написал в комментариях парень, который также встречал необычного водителя на дорогах столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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