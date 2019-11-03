В Уфе нашли самого вежливого водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-03T13:28:14+03:00

Мужчина перевел пассажиров на самообслуживание и предлагает им конфеты

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В Уфе появился самый добрый и вежливый водитель маршрутного такси.

Уфимец в соцсетях показал случай, необычный для столичного общественного транспорта.

- Вот он пример сервиса общественного транспорта, - написал молодой человек.

К своему сообщению он приложил забавные снимки. На них виден терминал бесконтактной оплаты проезда с описанием работы, коробочка для мелочи и упаковка с конфетами, которыми можно угостится после оплаты. Судя по всему, водитель полностью доверяет своим пассажирам и лично не требует от каждого платы за проезд. Такое отношение для уфимских маршрутчиков то и дело попадающих в дурные истории — большая редкость.

Известно, что добрый водитель работает в Уфе на маршруте №266.

- Ездил я с ним. Здоровый мужичок такой, все правильно делает, - написал в комментариях парень, который также встречал необычного водителя на дорогах столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU