В Уфе нашли самого вежливого водителя маршрутки
В Уфе появился самый добрый и вежливый водитель маршрутного такси.
Уфимец в соцсетях показал случай, необычный для столичного общественного транспорта.
- Вот он пример сервиса общественного транспорта, - написал молодой человек.
К своему сообщению он приложил забавные снимки. На них виден терминал бесконтактной оплаты проезда с описанием работы, коробочка для мелочи и упаковка с конфетами, которыми можно угостится после оплаты. Судя по всему, водитель полностью доверяет своим пассажирам и лично не требует от каждого платы за проезд. Такое отношение для уфимских маршрутчиков то и дело попадающих в дурные истории — большая редкость.
Известно, что добрый водитель работает в Уфе на маршруте №266.
- Ездил я с ним. Здоровый мужичок такой, все правильно делает, - написал в комментариях парень, который также встречал необычного водителя на дорогах столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU