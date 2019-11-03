На трассе в Башкирии перевернулся грузовик, водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-03T12:52:57+03:00

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В Башкирии на трассе перевернулся грузовик ГАЗ, за рулем которого был 54-летний мужчина.

По данным ГИБДД республики, ДТП произошло в Чекмагушевском районе Башкирии на 5 километре трассы Юмашево-Кашкарово. 54-летний водитель тяжелой машины не справился с управлением на заснеженной дороге и вылетел в кювет. После этого грузовик завалился на бок. К сожалению, водитель автомобиля получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали шесть аварий, в которых погиб один человек и еще девять получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU