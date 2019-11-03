2019-11-03T11:32:00+03:00
Общество

Уфимцы попали во всероссийский рейтинг хвастливых людей

Статистику опубликовал портал Zoom market
Рустем АХУНОВ
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Жители Уфы оказались на 14 месте во всероссийском рейтинге самых хвастливых горожан.

Как сообщает портал «UfacityNews» со ссылкой на маркетинговое агентство «Zoom market», всего в опросе участвовали порядка трех тысяч жителей России из разных городов – им задавали вопросы о том, как часто они хвалятся перед друзьями своими заслугами.

Оказалось, что самые хвастливые люди живут в Сочи, Челябинске и Краснодаре. Самыми скромными оказались жители Омска. Уфа расположилась где-то в середине забавного рейтинга – на 14 месте.

По словам создателей исследования, чаще всего хвастливыми оказываются неуверенные в себе люди, неспособные на что-то без чужого одобрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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