Уфимцы попали во всероссийский рейтинг хвастливых людей
Жители Уфы оказались на 14 месте во всероссийском рейтинге самых хвастливых горожан.
Как сообщает портал «UfacityNews» со ссылкой на маркетинговое агентство «Zoom market», всего в опросе участвовали порядка трех тысяч жителей России из разных городов – им задавали вопросы о том, как часто они хвалятся перед друзьями своими заслугами.
Оказалось, что самые хвастливые люди живут в Сочи, Челябинске и Краснодаре. Самыми скромными оказались жители Омска. Уфа расположилась где-то в середине забавного рейтинга – на 14 месте.
По словам создателей исследования, чаще всего хвастливыми оказываются неуверенные в себе люди, неспособные на что-то без чужого одобрения.
ИСТОЧНИК KP.RU