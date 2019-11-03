«Доставали из ледяной воды почти час»: подробности гибели ребенка в Башкирии

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-03T11:11:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Погибшего в ледяной воде 7-летнего мальчика из Башкирии час пытались вытащить на сушу.

Напомним, что жуткая трагедия произошла в небольшом селе Байгильдино в Нуримановском районе произошла днем в минувшую субботу, 2 ноября. Соседи заметили, как трое ребят 3, 5 и 7 лет играли на озере. Они немедленно позвали на место 38-летнего отца детей. К этому моменту ребята уже провалились в воду. Мужчине удалось самостоятельно вытащить из воды младших детей.

- Семилетнего мальчика искали и вытаскивали из ледяной воды почти час. Медики пытались его реанимировать в машине скорой помощи, но ребенок скончался, - сообщает портал «Life».

Местные жители характеризуют многодетную семью, в которой произошла трагедия, только с положительной стороны. Известно, что в момент ЧП в доме находились еще два мальчика.

По факту случившегося в Следкоме Башкирии начали доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU