На «Авито» продают детский лагерь под Уфой

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-03T09:43:35+03:00

Купить землю с постройками можно за 100 миллионов рублей

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На популярном сервисе «Авито» выложили на продажу целый детский лагерь под Уфой.

Первой о продаже земли, на которой в былое время располагался детский лагерь «Алые Паруса» заговорила председатель общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина.

- Нельзя закрывать и продавать детский лагерь в Уфе «Алые паруса». Сегодня его выставили на продажу за 100 миллионов рублей. Дети всем сердцем полюбили это место, профессиональный коллектив, - написала женщина в Фейсбуке.

Известно, что лагерь продают как «оздоровительный центр» площадью помещений в 13 тысяч и землю площадью в 81 тысячу «квадратов». Расположен объект в 15 километров от Уфы. Территория лагеря огорожена и облагорожена.

ИСТОЧНИК KP.RU