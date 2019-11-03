На «Авито» продают детский лагерь под Уфой
На популярном сервисе «Авито» выложили на продажу целый детский лагерь под Уфой.
Первой о продаже земли, на которой в былое время располагался детский лагерь «Алые Паруса» заговорила председатель общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина.
- Нельзя закрывать и продавать детский лагерь в Уфе «Алые паруса». Сегодня его выставили на продажу за 100 миллионов рублей. Дети всем сердцем полюбили это место, профессиональный коллектив, - написала женщина в Фейсбуке.
Известно, что лагерь продают как «оздоровительный центр» площадью помещений в 13 тысяч и землю площадью в 81 тысячу «квадратов». Расположен объект в 15 километров от Уфы. Территория лагеря огорожена и облагорожена.
ИСТОЧНИК KP.RU