2019-11-03T09:43:35+03:00
Общество

На «Авито» продают детский лагерь под Уфой

Купить землю с постройками можно за 100 миллионов рублей
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

На популярном сервисе «Авито» выложили на продажу целый детский лагерь под Уфой.

Первой о продаже земли, на которой в былое время располагался детский лагерь «Алые Паруса» заговорила председатель общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина.

- Нельзя закрывать и продавать детский лагерь в Уфе «Алые паруса». Сегодня его выставили на продажу за 100 миллионов рублей. Дети всем сердцем полюбили это место, профессиональный коллектив, - написала женщина в Фейсбуке.

Известно, что лагерь продают как «оздоровительный центр» площадью помещений в 13 тысяч и землю площадью в 81 тысячу «квадратов». Расположен объект в 15 километров от Уфы. Территория лагеря огорожена и облагорожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24