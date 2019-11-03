Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» возглавит «Трактор»

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-03T09:07:18+03:00

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Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Владимир Юрзинов станет главным наставником челябинский «Трактор».

Решение об отставке уже бывшего главного тренера «Трактора» Петриса Скурды в руководстве приняли после того, как челябинцы дома уступили «Автомобилисту» со счетом 3:5. В клубе отметили, что после 27 игр команда находится вне зоны плей-офф.

В пресс-службе клуба подтвердили, что Юрзинов подпишет контракт с «Трактором» сразу после того, как окажется в Челябинске.

Владимир Юрзинов младший работал в системе уфимского клуба с 2012 по 2015 годы. Сперва он трудился старшим тренером, а в 2012 занял пост главного. Под его руководством уфимский клуб стабильно выходил в плей-офф, а в сезоне 2013-2014 и вовсе стал бронзовым призером, уступив «Металлургу», который по итогу получил главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU