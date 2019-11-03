Проезд по участку оживленной улицы в Уфе ограничили до лета 2020 года

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-03T07:23:50+03:00

В Уфе до июля 2020 года перекрыли участок улицы Комсомольской

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В Уфе на восемь месяцев ограничили движение по участку улицы Комсомольской.

Как сообщили в городской администрации, движение наполовину ограничили по участку от улицы города Галле до 50 лет СССР. Ремонт будет проводить в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с 2 ноября по 1 июля 2020 года. Судя по всему, ремонт одной из самых «убитых» дорог Уфы будет производиться и холодное время года.

Власти столицы Башкирии просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и вовремя выбирать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU