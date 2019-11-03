Проезд по участку оживленной улицы в Уфе ограничили до лета 2020 года
Ремонт проводят на дублере проспекта Октября
В Уфе до июля 2020 года перекрыли участок улицы Комсомольской
Изменить размер текста:
В Уфе на восемь месяцев ограничили движение по участку улицы Комсомольской.
Как сообщили в городской администрации, движение наполовину ограничили по участку от улицы города Галле до 50 лет СССР. Ремонт будет проводить в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» с 2 ноября по 1 июля 2020 года. Судя по всему, ремонт одной из самых «убитых» дорог Уфы будет производиться и холодное время года.
Власти столицы Башкирии просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и вовремя выбирать маршруты движения.
ИСТОЧНИК KP.RU