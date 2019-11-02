2019-11-02T20:02:38+03:00
Происшествия

Обстоятельства гибели ребенка, провалившегося под лед в Башкирии, проверят следователи

Сейчас сыщики выясняют, почему дети оказались одни на озере
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Трагической гибелью семилетнего ребенка, провалившегося под лед в Нуримановском районе Башкирии, заинтересовались следователи, которые возбудили доследственную проверку по факту случившегося.

— На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа в составе следователей СКР и сотрудников полиции. Проводится осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и условия, которые способствовали произошедшему, — уточнили в пресс-службе республиканского следкома.

Напомним, что все произошло сегодня днем, 2 ноября. Трое детей 3,4 и 7 лет в селе Байгильдино отправились играть на берег озера, который только затянулся тонким льдом. Играющих ребятишек заметил сосед и сообщил их отцу, который тут же бросился к озеру, но было слишком поздно - все трое провалились в ледяную воду. Отец вытащил малышей на берег и пытался оказать первую помощь, но старший ребенок скончался. Выживших детей срочно доставили в больницу, где сейчас за ними приглядывают врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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